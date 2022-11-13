Владимир Зеленский вечером 13 ноября, на 256-й день войны, традиционно обратился к украинцам – рассказал о ситуации на фронте и на освобожденных территориях. По его словам, понятно, что специалисты разных отраслей делают все, чтобы вернуть нормальную жизнь в Херсон и область.

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Восстановление правопорядка на Юге Украины

Президент подчеркнул, что скоро в регионе появится интернет, телевидение, мобильная связь, также возобновятся поставки электричества и воды. Эксперты работают над тем, чтобы вернуть транспортное сообщение и заставить функционировать медицинскую систему.

Будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч человек на сегодня. Наше присутствие на Херсонщине будет ощущаться тем, что жизнь есть,

– отметил глава государства.

Кроме того, он отметил, что уже начинается возобновление работы в Херсонской области органов власти, полиции, частных компаний. Президент поблагодарил бизнес, который участвует в возвращении херсонцев к нормальной жизни.

Достойно внимания – полная версия обращения Зеленского за 13 ноября: смотрите видео

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