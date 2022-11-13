После того, как российские оккупанты накивали пятками из Херсона, они пытаются распространять ложную информацию, чтобы дезориентировать жителей города. Глава военной администрации региона Ярослав Янушевич из-за этого решил обратиться к херсонцам.

Читайте также Все празднуют освобождение Херсона: на матче Шахтера в УПЛ на поле вынесли арбуз – фото

Не гуманитарка, а – взрывотехники

Следует заметить, что российская пропаганда не просто дезинформирует, а создает условия, чтобы подвергнуть людей опасности. В пабликах Херсонщины появились сообщения о том, что в центре города 14 ноября будут раздавать гуманитарную помощь, однако на самом деле там будут работать взрывотехники.

Завтра в центре города будут работать взрывотехники. Информация о том, что там будут раздавать гуманитарную помощь, – неправда. Херсонцы, прошу завтра не посещать центр города. Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья,

– обратился к горожанам глава ОВА.

Кроме того, он попросил распространить это сообщение среди знакомых. Очевидно, это может даже помочь кому-то не подвергнуть себя и свою жизнь опасности.

Какая ситуация в Херсонской области: актуальная информация

Ярослав Янушевич также недавно призвал жителей региона эвакуироваться. По его словам, хотя оккупанты перешли на левый берег Днепра и освободили город, однако они все еще могут обстреливать Херсон с помощью ракет и дронов. Здоровье местных все еще остается под угрозой.

Однако в регионе уже работают эксперты из разных отраслей и постепенно восстанавливают электроснабжение и мобильную связь. Сообщают, что инженеры уже готовятся восстановить мобильную связь на деоккупированных территориях Херсонской области – у пользователей будут новые SIM-карты.

Кстати, для того чтобы полностью восстановить электроснабжение в области, нужно разрешение военных. Об этом заявил директор компании "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов.

Достойно внимания – истерика российского певца из-за освобождения Херсона: смотрите видео