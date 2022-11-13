Такое обращение опубликовал руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Вопросы вражеских обстрелов и разрушенная критическая инфраструктура угрожают жизни и здоровью местных жителей.

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Ярослав Янушевич отметил, что перед своим бегством оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру, из-за чего есть проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением.

Сейчас же сохраняется риск того, что оккупанты с левого берега будут хаотично обстреливать деокуповану территорию Херсонщины.

На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Русская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах,

– подчеркнул Янушевич.

Поэтому руководитель ОВА призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Янушевич подчеркнул, что областная военная администрация будет всячески помогать гражданам. Для уточнения информации и записи на эвакуацию, жители деокупованої части Херсонщины могут звонить по номерам:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Ярослав Янушевич также отметил, что жителям области после эвакуации будут оказывать всю необходимую помощь.

Жители Херсонщины, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободной и мы все обязательно вернемся домой,

– подчеркнул Янушевич.