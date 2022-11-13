Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". За неделю Вооруженные Силы освободили территорию, которая почти вдвое больше Люксембурга.

Обратите внимание Есть большое предостережение, – глава Херсонской ОВА обратился к населению

Успехи ВСУ на Юге

В течение недели вся страна наблюдала за невероятными результатами Вооруженных Сил Украины, поэтому в ОК "Юг" подвели статистику.

За неделю контрнаступления на Юге украинские воины освободили 179 населенных пунктов. Площадь деоккупированных территорий составляет более 4 500 квадратных километров.

На освобожденных территориях Николаевщины и Херсонщины продолжаются стабилизационные мероприятия, в то же время саперы и пиротехники проводят разминирование.