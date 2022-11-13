Жителей города просят не собираться в людных местах и не заезжать в центр города. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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"Враг заминировал почти все": Янушевич о ситуации в освобожденном регионе

Ярослав Янушевич в своем видеообращении рассказал, что местное население уже второй день отмечает освобождение Херсона от оккупантов. Люди с флагами выходят на площадь и радуются приходу украинских военных.

Глава ОВА обратился к херсонцам с просьбой: смотрите видео

Несмотря на это, глава ОВА предостерег жителей относительно ситуации в регионе. Дело в том, что на сейчас вражескими минами усеяна едва ли не вся территория Херсонщины.

Я вас очень прошу. Не надо собираться в людных местах,

– подчеркнул Ярослав Янушевич.

Также глава облгосадминистрации отметил, что 14 ноября будут проводиться разминирование. Поэтому херсонцев просят не заезжать в центральную часть города.

Обратите внимание! В период с 13 по 19 ноября на водных объектах Херсонской области категорически запрещено пользоваться любыми видами водного транспорта.

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Оккупанты оставили настоящий бардак после себя

ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Впоследствии туда вернулись местные власти и Нацполиция.

Правоохранители проводят в городе стабилизационные мероприятия: они зачищают город от оккупантов, переодетых в гражданскую одежду и их приспешников-коллаборантов.

Из-за этого людей, которые выехали, просят пока не возвращаться в регион, а немного подождать. В подразделении ТОР Управления полиции Херсонской области отметили, что впереди много работы, ведь россияне оставили после себя настоящий бардак.

Они разукрасили город своей символикой и покинули разбитые машины. Кое-где до сих пор можно найти разбросанные трехцветные тряпки.

В полиции говорят, что прежде всего нужно полностью разминировать город. После этого можно будет уверенно возвращать Херсон в нормальную жизнь.

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