Жителів міста просять не збиратися у людних містах та не заїжджати в центр міста. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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"Ворог замінував майже все": Янушевич про ситуацію у звільненому регіоні

Ярослав Янушевич у своєму відеозверненні розповів, що місцеве населення вже другий день святкує звільнення Херсона від окупантів. Люди з прапорами виходять на площу й радіють приходу українських військових.

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Попри це, голова ОВА застеріг жителів щодо ситуації в регіоні. Річ у тім, що станом на зараз ворожими мінами всіяна чи не вся територія Херсонщини.

Я дуже вас прошу. Не треба збиратися у людних місцях,

– наголосив Ярослав Янушевич.

Також очільник облдержадміністрації зазначив, що 14 листопада проводитимуться розмінування. Через це херсонців просять не заїжджати у центральну частину міста.

Зверніть увагу! У період з 13 по 19 листопада на водних об’єктах у Херсонській області категорично заборонено користуватися будь-якими видами водного транспорту.

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Окупанти залишили справжній гармидер після себе

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Згодом туди повернулася місцева влада та Нацполіція.

Наразі правоохоронці проводять у місті стабілізаційні заходи: вони зачищають місто від окупантів, переодягнутих у цивільний одяг та їхніх поплічників-колаборантів.

Через це людей, які виїхали, просять поки не повертатися до регіону, а трохи почекати. У підрозділі ТОР Управління поліції Херсонської області зазначили, що попереду багато робити, адже росіяни залишили після себе справжній гармидер.

Вони розмалювали місто своєю символікою та покинули розбиті машини. Де-не-де досі можна знайти розкидані триколорні ганчірки.

У поліції кажуть, що, перш за все, потрібно повністю розмінувати місто. Після цього можна буде впевнено повертати Херсон до нормального життя.

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