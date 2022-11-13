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Важливо Оговтання від окупації та масштабна зачистка: що відбувається на Херсонщині

Американський журналіст Нік Робертсон, який прибув у звільнений Херсон, був вражений міцністю українців. Він поспілкувався з ними про окупацію. Більшість людей не могли стримати сліз та щиро дякували ЗСУ за деокупацію.

Що пишуть іноземці про звільнення Херсона

Іноземці, які переглянули відео, залишили у коментарях тисячі коментарів. Ось лише частина з них:

Джекі Макміллан з Торонто, Канада: Українці, ви на це заслуговуєте. Ви заслуговуєте на свободу, незалежну державу та підтримку у боротьбі з російським агресором. Ви буквально визначили, що означає бути воїнами, бути європейцем і що означає жити в демократичній країні, яка воює проти геноцидного ворога. Народилася нова європейська сила.

Дарні Канг з Камбоджі: Я з Камбоджі, але живу в Австралії вже 17 років. Я дуже рада знову бачити людей Херсона вільними. Я чую, як співає їхній гімн України, і в мене навертаються сльози.

Стівен Бедфорд з Австралії: Я не міг не пролити сльози радості за цих чудових людей. Які жахи вони повинні були пережити. Вони всі герої!



Як іноземці підтримують українців / Скриншот 24 каналу

Користувач з ніком titilittibumbum з Німеччини: Я глибоко зворушений цими емоційними сценами і щиро сподіваюся, що скоро вся Україна буде вільна! Українці неймовірно хоробрі та витривалі, і я сподіваюся, що демократичні країни світу й надалі підтримуватимуть український народ! Росія ніколи не повинна досягти успіху зі своїми злочинами і нелюдяністю!

Луї Вільямор з Філіппін: Раді бачити, як ви, українці, святкуєте визволення Херсона у такому веселому та ейфоричному режимі. Так зворушливо! Миролюбні люди всього світу з вами моляться та сподіваються, щоб якнайшвидше ви знову були вільними. Нехай безжальні російські загарбники будуть повністю знищені та вигнані з усієї української території.

Користувачка з ніком Magpie Girl з Австалії: Я була піднесена, побачивши, як ці люди святкують після всього, що вони пережили. Тепер це місто та його люди можуть почати відбудовувати з тим самим духом, який вони продемонстрували під час окупації. Але поки Росія не буде вигнана – це лише маленька перемога. Це справді дарує проблиск радості для багатостраждального українського народу та воїнів.



Що іноземці кажуть про звільнення Херсона / Скриншот 24 каналу

Як Херсонці святкують звільнення від окупації

Ще до того, як ЗСУ офіційно зайшли у місто, херсонці вже чекали на своїх захисників у місті. Вони самотужки вивісили прапори України у центрі міста. Згодом, коли українські воїни зайшли у місто, херсонці скандували "ЗСУ" та "Дякую". Того дня, 11 листопада, місто гуляло на повну. Хоч поки що і без світла та тепла, але люди були дуже щасливі.

Святкували деокупацію міста і в Києві та Одесі. У столиці люди зібралися на Майдані Незалежності. Вони принесли синьо-жовті прапори, та шампанське.

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