Херсонці святкують на Майдані Незалежності у Києві. Люди тримають синьо-жовті прапори, скандують "Херсон – це Україна!", співають пісні та п'ють шампанське.
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Українці сьогодні не стримують радісних емоцій. У столиці на святкування зібрались і діти, і дорослі.
У Києві святкують звільнення Херсона:
На Центральному залізничному вокзалі у Києві символічно позначили рейс "Київ – Херсон" виконаним.
Рейс "Київ – Херсон":
Також херсонці зібралися в Одесі біля оперного театру. Люди співають Гімн України та святкують звільнення рідного міста.
Херсонці святкують в Одесі: відео
Що відомо про звільнення Херсона
ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Місцеві жителі зустрічали українських військових зі сльозами радості. Вони співали Гімн України, несли військовим квіти та вишиті рушники. Президент Володимир Зеленський розповів, що сили оборони – на підступі, а спецпризначенці вже в місті.
Херсонці вийшли на вулиці і в рідному місті. Вони запалили багаття та скандували: "Слава ЗСУ".
Наразі в Херсоні триває зачистка. Мають ліквідувати залишки окупантів, які не встигли втекти. В ОК "Південь" попередили, що укріплення росіян розташовані близько від Херсона, тому ймовірні масовані ворожі обстріли.
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