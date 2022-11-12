Американський журналіст Нік Робертсон був вражений міцністю українців. Він поспілкувався з ними про окупацію.
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Так виглядає свобода, – CNN
Місцева мешканка Юлія розповіла, що 9 місяців окупації були дуже важкими для мешканців Херсона. Кожна українська сім'я чекала на українських солдатів. Жінка подякувала американцю за підтримку й наголосила, що українці її відчувають кожного дня. Після того Юлія обійняла Робертсона.
Ми були впевнені, що цей день настане і ми будемо всі разом святкувати. Це щось неймовірне. Зараз нема електрики, зв'язку, води, але це все неважливо. Найголовніше те, що Україна знову тут,
– з величезною радістю сказала мешканка Херсона Ольга.
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Вона розповіла, що херсонці, які зараз на головній площі міста стоять з українськими прапорами, ховали синьо-жовті стяги всі 9 місяців окупації. Вони знали, що ЗСУ обов'язково повернуться.
Ольга зазначила, що під час окупації росіяни вривалися в будинки місцевих мешканців так, ніби вони господарі. Загарбники викрадали й катували людей, грабували домівки.
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Тепер ми відчуваємо себе вільними. Ми не раби. Ми українці, а я цим пишаюся,
– наголосила жінка.
Люди були такі щасливі, що журналісту було годі й слова сказати. Вони вигукували "Слава Україні", а потім почали співати гімн. В очах херсонців була помітна величезна радість. Американський журналіст сказав, що саме так виглядає й відчувається свобода.
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