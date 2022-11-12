Американский журналист Ник Робертсон был поражен крепостью украинцев. Он пообщался с ними об оккупации.

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Так выглядит свобода, – CNN

Местная жительница Юлия рассказала, что 9 месяцев оккупации были очень тяжелыми для жителей Херсона. Каждая украинская семья ждала украинских солдат. Женщина поблагодарила американца за поддержку и подчеркнула, что украинцы ее чувствуют каждый день. После этого Юлия обняла Робертсона.

Мы были уверены, что этот день наступит, и мы будем все вместе праздновать. Это что-то невероятное. Сейчас нет электричества, связи, воды, но все это неважно. Самое главное то, что Украина снова здесь,

– с огромной радостью сказала жительница Херсона Ольга.

Журналист CNN пообщался с херсонцами: видео

Она рассказала, что херсонцы, которые сейчас на главной площади города стоят с украинскими флагами, прятали сине-желтые флаги все 9 месяцев оккупации. Они знали, что ВСУ обязательно вернутся.

Ольга отметила, что во время оккупации россияне врывались в дома местных жителей, как будто они хозяева. Захватчики похищали и пытали людей, грабили дома.

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Теперь мы чувствуем себя свободными. Мы не рабы. Мы украинцы, а я этим горжусь,

– подчеркнула женщина.

Люди были так счастливы, что журналисту было нечего и сказать. Они восклицали "Слава Украине", а затем начали петь гимн. В глазах херсонцев была заметна огромная радость. Американский журналист сказал, что именно так выглядит и чувствуется свобода.

Обратите внимание! Освобождению Херсона радуются не только в деоккупированном городе. 12 ноября херсонцы, которые в результате войны были вынуждены покинуть родной город, собрались в Одессе. Несколько сотен человек пришли с флагами и баннерами. Они радовались и пели песни. Атмосфера на фото и видео с места происшествия – поразительная.

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