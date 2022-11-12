Жителі Херсона радо зустрічали українських захисників. Херсонці зібралися на площі Свободи, аби особисто подякувати нашим воїнам.
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"8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі"
Місцеві скандували "ЗСУ", радо обіймали наших воїнів та фотографуються з ними. На площі, де російські окупанти ще на весні розганяли проукраїнські мітинги автоматними чергами, знову замайоріли синьо-жовті прапори.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі опублікував щемливі світлини зі звільненого Херсона.
Херсон вдома! Люди чекали на нас 8 місяців. 8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут! Попереду багато роботи – розмінування, стабілізаційні дії, ремонти мереж. Все це зробимо! Все відбудуємо та відновимо!
– написав Тимошенко.
Тимошенко наголосив, що Україна звільнить всіх наших людей з російської окупації.
Як місцеві зустрічали ЗСУ: дивіться фото
Зазначимо, що жителі Херсону й далі продовжують зустрічати українських військових у центрі міста. У мережі оприлюднили кадри з площі Свободи 12 листопада.
На відео видно, як місцеві зібралися в центрі, аби зустріти наших захисників. Зокрема, херсонці взяли з собою синьо-жовті прапори.
Як росіяни тікали на лівий берег
- Тікаючи на лівий берег, окупанти знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, знищили критичну інфраструктуру.
- Загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Тому у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Скільки знадобиться часу для відновлення, наразі достеменно невідомо. Усе залежить від характеру руйнувань.
- У ДТЕК готові надати людей, техніку та матеріали для того, щоб допомогти якомога швидше відновити енергетичну інфраструктуру на звільненій території Херсонської області.
- Також загарбники підірвали 7 важливих мостів. Ймовірно, вони сподівались, що це зменшить натиск ЗСУ.
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