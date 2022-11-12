Найближчим часом Збройні Сили повністю підготують позиції для ведення ефективної контрбатарейної боротьби з військом загарбників. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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ЗСУ битимуть по окупантах, а ті не зможуть втекти
Так, за допомогою ствольної та реактивної артилерії українські бійці будуть методично днем за днем завдавати ударів по позиціях російських окупантів. До того ж лівобережжя має більше відкритого простору, аніж правий берег Дніпра.
Зараз армія країни-агресорки облаштовує позиції на полігоні в Олешках. За словами військово-політичного оглядача, це дуже дивне рішення, оскільки полігон є відкритою місцевістю, яка "прострілюється на ура". Крім того, наші артилеристи добре знають місцевість, тому знищення ворога є незворотним.
У них (окупантів – 24 канал) буде патово-суїцидальна ситуація – вони перебуватимуть там, по них постійно будуть завдавати ударів і знищувати їхню живу силу, техніку та об'єкти, а втекти звідти вони не зможуть,
– зауважив Коваленко.
Він розповів, що російські військові налякані тим, що Збройні Сили України можуть форсувати Дніпро та розширити плацдарм. І якщо окупанти почнуть тікати, то наші бійці дійсно можуть це зробити.
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Деокупація Херсонщини: що відомо
- Збройні Сили крок за кроком звільняють території нашої держави та виганяють окупантів. Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ деокупували вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів Херсонщини.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що невдовзі ЗСУ звільнять все правобережжя Херсонщини. На думку фахівців, найближчими днями українські сили просуватимуться дорогами що розташовані між Херсоном і Бериславом, безпосередньо на західному березі Дніпра.
- Видання The New York Times спробувало спрогнозувати, як надалі розвиватиметься війна після деокупації Херсона. Аналітики вважають, що як українці, так і росіяни візьмуть оперативну паузу через погані погодні умови. А масштабні бої відновляться вже навесні.