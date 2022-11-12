Росіяни перенесли "столицю" Херсонської області у Генічеськ
Так, російським терористам довелося змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області. Нею став тимчасово окупований Генічеськ. Про це росЗМІ повідомив колаборант Олександр Фомін, якого російські окупанти призначили "прессекретарем заступника голови уряду" Херсонської області.
Головне ЗСУ звільнили Херсон, світ вітає Україну: що відбувається у місті
На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ,
– заявив російським агентствам Фомін.
За його словами, там зосереджено всі основні органи влади.
Зауважимо, Генічеськ розташований на узбережжі Азовського моря недалеко від в'їзду до Криму через Чонгар. Тобто на максимальній відстані від району дії української артилерії.
Де розташований Генічеськ / Скриншот карти
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до відступу росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада, ще наприкінці жовтня.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
Це варто побачити – У звільненому Херсоні пролунав Гімн України: дивіться відео