Росіяни перенесли "столицю" Херсонської області у Генічеськ

Так, російським терористам довелося змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області. Нею став тимчасово окупований Генічеськ. Про це росЗМІ повідомив колаборант Олександр Фомін, якого російські окупанти призначили "прессекретарем заступника голови уряду" Херсонської області.

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На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ,

– заявив російським агентствам Фомін.

За його словами, там зосереджено всі основні органи влади.

Зауважимо, Генічеськ розташований на узбережжі Азовського моря недалеко від в'їзду до Криму через Чонгар. Тобто на максимальній відстані від району дії української артилерії.

Де розташований Генічеськ / Скриншот карти

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