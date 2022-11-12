Міноборони Британії про підготовку відступу росіян із Херсона
Відступ відбувся декілька днів після того, як Сєргєй Шойгу оголосив про виведення російської армії з Херсону. У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до цього росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада.
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Зазначається, що 11 листопада 2022 року Міноборони Росії заявило про завершення їхнього виведення з Херсона. Скоріше за все, у межах цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.
Завершення відкликання відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли встановлені Росією особи в Херсоні закликали цивільних залишити місто,
– заявили у відомстві.
Також додали, що існує реалістична ймовірність того, що російська військова техніка та військові в цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих осіб протягом останніх тижнів.
Відхід з Херсону є публічним визнанням труднощів
Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відступ завдає значної репутаційної шкоди Росії.
Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські сили на західному березі Дніпра,
– заявили в Міноборони Британії.
Водночас у відомстві підкреслили, цілком ймовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і тепер її сили в основному контролюють сам Херсон.
Крім того, є припущення, що Росія досі намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі.
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
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