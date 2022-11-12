Россияне перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ
Так, российским террористам пришлось сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области. Ею стал временно оккупированный Геническ. Об этом сообщил коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили "пресс-секретарем заместителя главы правительства" Херсонской области.
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На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ,
– заявил российским агентствам Фомин.
По его словам, там сосредоточены все основные органы власти.
Заметим, Геническ расположен на побережье Азовского моря недалеко от въезда в Крым через Чонгар. То есть, на максимальном расстоянии от района действия украинской артиллерии.
Где расположен Геническ / Скриншот карты
Освобождение Херсона: главное
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к отступлению россияне начали готовиться раньше, чем 11 ноября, еще в конце октября.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.
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