В ближайшее время Вооруженные Силы полностью подготовят позиции для эффективной контрбатарейной борьбы с войском захватчиков. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Так, с помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские бойцы будут методично изо дня в день наносить удары по позициям российских оккупантов. К тому же левобережье имеет больше открытого пространства, чем правый берег Днепра.

В настоящее время армия страны-агрессора обустраивает позиции на полигоне в Олешках. По словам военно-политического обозревателя, это очень странное решение, поскольку полигон является открытой местностью, которая "простреливается на ура". Кроме того, наши артиллеристы хорошо знают местность, поэтому уничтожение врага необратимо.

У них (оккупантов – 24 канал) будет патово-суицидальная ситуация – они будут находиться там, по ним постоянно будут наносить удары и уничтожать их живую силу, технику и объекты, а убежать оттуда они не смогут,

– заметил Коваленко.

Он рассказал, что российские военные напуганы тем, что Вооруженные Силы Украины могут форсировать Днепр и расширить плацдарм. И если оккупанты начнут убегать, то наши бойцы действительно могут это сделать.

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