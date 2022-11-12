В ближайшее время Вооруженные Силы полностью подготовят позиции для эффективной контрбатарейной борьбы с войском захватчиков. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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ВСУ будут бить по оккупантам, а те не смогут сбежать
Так, с помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские бойцы будут методично изо дня в день наносить удары по позициям российских оккупантов. К тому же левобережье имеет больше открытого пространства, чем правый берег Днепра.
В настоящее время армия страны-агрессора обустраивает позиции на полигоне в Олешках. По словам военно-политического обозревателя, это очень странное решение, поскольку полигон является открытой местностью, которая "простреливается на ура". Кроме того, наши артиллеристы хорошо знают местность, поэтому уничтожение врага необратимо.
У них (оккупантов – 24 канал) будет патово-суицидальная ситуация – они будут находиться там, по ним постоянно будут наносить удары и уничтожать их живую силу, технику и объекты, а убежать оттуда они не смогут,
– заметил Коваленко.
Он рассказал, что российские военные напуганы тем, что Вооруженные Силы Украины могут форсировать Днепр и расширить плацдарм. И если оккупанты начнут убегать, то наши бойцы действительно могут это сделать.
Коваленко предположил, как будет происходить освобождение левобережья: смотрите видео
Деоккупация Херсонской области: что известно
- Вооруженные Силы шаг за шагом освобождают территории нашего государства и выгоняют оккупантов. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ деоккупировали уже более 3 тысяч квадратных километров Херсонской области.
- В американском Институте изучения войны считают, что вскоре ВСУ освободят все правобережье Херсонской области. По мнению специалистов, в ближайшие дни украинские силы будут продвигаться по дорогам, которые расположены между Херсоном и Бериславом, непосредственно на западном берегу Днепра.
- Издание The New York Times попыталось спрогнозировать, как будет дальше развиваться война после деоккупации Херсона. Аналитики считают, что как украинцы, так и россияне примут оперативную паузу из-за плохих погодных условий. А масштабные бои возобновятся уже весной.