Військові натякають, що українці готуються до нового сухопутного наступу через Запорізьку область у бік Мелітополя. Видання зазначає, що це виклик для російських окупантів, які утримують частину Півдня.

До речі Ми не холодильна камера, – Данілов відповів, чи заморозяться бойові дії після звільнення Херсона

Контратаки на інших напрямках

Командир протитанкового підрозділу, який обороняє бойове місто Бахмут Андрій Михейченко пояснив, що логіка війни полягає в тому, аби не зупинятися, а якось продовжувати рухатися вперед.

Думаю, будуть контратаки і на інших напрямках, щоб противник не встиг перекинути резерви та заблокувати удари,

– каже Михейченко.

На Сході українські сили продовжують просуватися вперед і відбивають неодноразові спроби Росії захопити такі міста, як Бахмут і Павлівка. На Півдні українські бійці завдають глибоких ударів у тилу російських військ, перш ніж вони зможуть осісти й збудувати оборону на лівому березі Дніпра.

Аналітики прогнозували паузу

Колишні західні військовослужбовці також прогнозують, що Україна досягне подальших успіхів на Півдні, оскільки російський моральний дух та організація розпадуться.

Хоча деякі аналітики припускають, що обидві сторони можуть взяти оперативну паузу через погодні умови: багнюку, вологу та холод, а також через те, що бої в Херсоні були надзвичайно виснажливими. Кажуть, що повномасштабні бойові дії відновляться навесні.

Данілов відповів, чи заморозяться бойові дії

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що президент поставив завдання – звільнення від російських окупантів всіх українських територій. Чиновник запевнив, що його виконають, потрібен лише час.

Тому Данілов дотепно відповів на питання, чи буде замороження війни після звільнення Херсона. Він наголосив, що ми не холодильна камера, тому не можемо нічого заморожувати. ЗСУ звільнятимуть території незалежно від погоди чи пори року. Ніякої зупинки допускати не можуть, поки наші люди страждають в окупації.

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