Підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області заїхав у місто вранці 12 листопада. Зазначили, що попереду багато роботи, бо окупанти залишили після себе гармидер.

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Потрібно розмінувати місто

Правоохоронці заїхали з боку Чорнобаївки. Проєкт "Український Свідок" опублікував ексклюзивні кадри. Зазначають, що в Херсоні багато мінувань.

Поліцейський з позивним Семпай повідомив, що раніше на дорозі були фугаси, але тепер можна заїжджати. Представників Нацполіції вітали місцеві жителі. Вони не стримували сліз, оскільки чекали моменту, доки український прапор знову буде майоріти над містом.

Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що близько 200 поліцейських працюють в Херсоні. Навколо та на території міста виставлені блок-пости. Він підтвердив, що основна загроза полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків вже знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Один із поліцейських саперів сьогодні зазнав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель.

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У місті – гармидер після окупантів

Поліцейські деблокували будівлю управління Нацполіції, зірвавши звідти напис "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Росіяни залишили в місті чимало графіті зі своєю символікою, розбиті машини та деінде триколорні ганчірки. Одна з місцевих жительок розповіла, що окупанти буквально вчора пограбували її магазин.

Тепер у поліцеських та військових багато роботи, вони проводитимуть фільтраційні заходи. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати Херсон до нормального життя.

Зверніть увагу! У поліції просять людей, які виїхали з Херсона, не поспішати повертатися, доки не завершать стабілізаційні заходи.

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