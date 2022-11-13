Щоб поповнити втрати, росіяни продовжують підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах та центрах підготовки. Після цього "мобіків" посилають до районів ведення бойових дій.

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Що відбувається на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя

На лівому березу Дніпра росіяни продовжують будувати укріплення для оборони. При цьому окупанти нарощують угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста росіяни будують укріплення та фортифікаційні споруди. Там же цивільним заборонили наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.

Натомість у тимчасово окупованих Каховці, Таврійську і Новій Каховці Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу ворога. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, а по вулицях пересуваються патрулі.

У звільнених населених пунктах Херсонщини тривають стабілізаційні заходи.

Пекло на Донбасі та ракети в Білорусі: коротко про ситуацію на інших напрямках

Найважча ситуація, як і раніше, на Сході. Росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках й ведуть безперервні обстріли у цих напрямках з усіх видів озброєння, здебільшого з мінометів та різних типів артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області, у період з 7 по 11 листопада, проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку.

При цьому з боку Білорусі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА.

Довідка. Загалом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, а також здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Досягнення ЗСУ

Українська авіація впродовж доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Натомість наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

До теми – карта бойових дій 13 листопада: дивіться відео



