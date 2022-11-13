Чтобы восполнить потери, россияне продолжают подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях и центрах подготовки. После этого" мобиков " посылают в районы ведения боевых действий.

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Что происходит на оккупированных частях Херсонщины и Запорожья

При этом оккупанты наращивают группировку оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города русские строят укрепления и фортификационные сооружения. Там же гражданским запретили приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Зато во временно оккупированных Каховке, Таврийске и Новой Каховке Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава врага. В городах остается минимальное количество оккупантов, а по улицам передвигаются патрули.

В освобожденных населенных пунктах Херсонщины продолжаются стабилизационные меры.