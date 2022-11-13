За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в Стельмаховке и Новоселовском Луганской области. Кроме того, – в Торском, Бахмуте, Белогоровке, Спорном, Торецке, Красногоровке, Первомайском, Марьинке, Новомихайловке и Павловке Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте рассказывает 24 канал.

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Что происходит на Херсонщине

На освобожденной из-под оккупации территории Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Российские захватчики продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ рассказали, что наши воины нанесли значительные потери врагу на Херсонщине. Так, украинские защитники нанесли высокоточный удар в районе населенного пункта Днепряне по зданию, где находилось до 500 оккупантов.

Окончательная информация по потере российской армии еще уточняется. Впрочем, в Таврический уже вывезли два грузовика погибших захватчиков. Кроме того, в ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых. 16 из них уже скончались.

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Ситуация на разных направлениях фронта

12 ноября бойцы Путина нанесли 4 ракетных и 16 авиационных ударов. Кроме того, было совершено более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. оккупанты продолжают формировать с белорусами общую группировку войск.

Российские захватчики били.

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодезное, Огурцово и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Площадка и Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Озаряновка, Иванград, Верхнекаменное, Зеленополье, Спорное и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Прасковьевка и Пречистовка;

в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольговское;

на Таврическом направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.

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Что происходит на фронте: смотрите карту

В Беларуси усиливается социальное напряжение

В Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещаются вновь прибывшие подразделения российской армии, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с захватчиками. Дело в том, что оккупанты массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Так что врачи даже вынуждены отказывать обслуживать больных гражданам Беларуси.

В Запорожье прибыла новая партия "мобиков"

На территорию временно оккупированного Мелитополя Запорожской области 12 ноября привезли очередных "мобиков". Интересно, что по прибытии в город они скупают еду, гражданскую одежду и огромное количество алкоголя.

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Украинские защитники продолжают уничтожать врага

12 ноября наша авиация нанесла 13 ударов по оккупантам. В частности, под поражение оказались сразу 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А еще 5 позиций зенитных ракетных комплексов русской армии.

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