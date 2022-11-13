На Юге враг ведет активные боевые действия по всей линии столкновения, разграниченной Днепром . Чтобы подавить такой пыл, по оккупантам отрабатывают как авиация, так и ракетные и артиллерийские подразделения.

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Оккупанты наносят удары по позициям ВСУ и по освобожденным городам и селам

По данным ОК "Юг", оккупанты еще больше углубили "эвакуацию" из населенных пунктов на левом берегу Днепра. В то же время россияне наносят огневые удары с РСЗО и артиллерии по позициям Сил обороны и по освобожденным территориям в Херсонской и Николаевской областях.

В частности, в течение 12 ноября враг ударил по Бериславскому району. К счастью, обошлось без потерь и пострадавших.

Россияне получат достойный отпор

В ответ на вышеуказанные обстрелы и с целью подавления огня вражеской артиллерии, украинская авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника. Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения ударили по враждебным позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра.

В итоге на "концерт Кобзона" отправились не менее 40 россиян. Также уничтожены 3 военных авто. В ОК "Юг" отметили, что потери кафиров могут быть больше – сейчас эту информацию украинские защитники доразведывают.

Опасность ударов как с воздуха, так и с земли остается

В настоящее время в Черном море находятся 18 российских кораблей и катеров. Среди них – 1 ракетоноситель, заряженный восемью "Калибрами".

В то же время враг не оказывается от ударов по критическим объектам и на линии фронта, и в тылу. Здесь Россия может использовать высокоточные ракетные системы, ударные дроны и другие средства огневого поражения, в том числе наземные ракетные системы большой и средней дальности. Остается опасность массированных ударов и дронами-камикадзе.

Не подвергайте себя опасности. Соблюдайте правила во время воздушной тревоги. Не забывайте о двух стенах и необходимости находиться в укрытиях в случае опасности с воздуха. Оставайтесь сознательными и внимательными, с пониманием относитесь к ограничениям в рамках военного положения,

– отметили в ОК "Юг".

Также военные призвали им доверять – "Держим строй! Вместе – к Победе".

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Деоккупация Херсона: главные события

9 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ увольняют населенные пункты в Херсонской области. В частности, освободили Чернобаевку и Берислав.

В областной центр ВСУ вошли днем ​​11 ноября . Перед этим над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг .

Известно, что на 12 ноября Украина контролирует уже более 60 населенных пунктов Херсонщины. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

В то же время россияне начали отводить войска и перебрасывать их на левый берег Днепра. Однако отступили не полностью, часть из них остаются на правом берегу реки. Кроме того, при выходе взорвали за собой основные мосты, чтобы помешать ВСУ.