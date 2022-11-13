На Півдні ворог веде активні бойові дії по усій лінії зіткнення, розмежованої Дніпром. Аби придушити такий запал, по окупантах відпрацьовують як авіація, так і ракетні та артилерійські підрозділи.

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Окупанти завдають ударів по позиціях ЗСУ та по звільнених містах і селах

За даними ОК "Південь", окупанти ще більше поглибили "евакуацію" з населених пунктів на лівому березі Дніпра. Водночас росіяни завдають вогневих ударів із РСЗВ та артилерії по позиціях Сил оборони та по звільнених територіях на Херсонщині та Миколаївщині.

Зокрема, протягом 12 листопада ворог вдарив по Бериславському району. На щастя, минулося без втрат і постраждалих.

Росіяни отримають гідну відсіч

У відповідь на вищевказані обстріли та з метою придушення вогню ворожої артилерії українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника. Крім того, ракетні та артилерійські підрозділи вдарили по ворожих позиціях і районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра.

У підсумку на "концерт Кобзона" вирушили щонайменше 40 росіян. Також знищено 3 військових авто. В ОК "Південь" зауважили, що втрат окупантів можуть бути більшими – наразі цю інформацію українські захисники дорозвідують.

Небезпека ударів як з повітря, так і з землі залишаються

Наразі у Чорному морі перебувають 18 російських кораблів та катерів. Серед них – 1 ракетоносій, заряджений вісьмома "Калібрами".

Водночас ворог не полишає планів щодо ударів по критичних об’єктах і на лінії фронту, і в тилу. Тут Росія може застосовувати високоточні ракетні системи, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження, зокрема наземні ракетні системи великої та середньої дальності. Залишається небезпека масованих ударів і дронами-камікадзе.

Не наражайте себе на небезпеку. Дотримуйтеся правил під час повітряної тривоги. Не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях у разі небезпеки з повітря. Залишайтесь свідомими та пильними, із зрозумінням ставтесь до обмежень у межах воєнного стану,

– наголосили в ОК "Південь".

Також військові закликали їм довіряти – "Тримаймо стрій! Разом – до Перемоги".

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Деокупація Херсонщини: головні події

9 листопада почали з'являтись повідомлення, що ЗСУ звільняють населені пункти на Херсонщині. Зокрема, звільнили Чорнобаївку та Берислав.

В обласний центр ЗСУ увійшли вдень 11 листопада. Перед цим над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор.

Відомо, що станом на 12 листопада Україна контролює вже понад 60 населених пунктів Херсонщини. Про це розповів Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Натомість росіяни почали відводити війська та перекидати їх на лівий берег Дніпра. Проте відступили не повністю, частина з них досі лишається на правому березі Дніпра. Крім того, під час виходу підірвали за собою основні мости, аби завадити ЗСУ.

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