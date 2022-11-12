Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал. За його словами, перекидання загарбників на Схід загрожує динаміці боїв на тому напрямку.

Цікаво ЗСУ майже на правому березі Дніпра, свіжі втрати окупантів на Півдні, – головне з Генштабу

У ЗСУ оцінили загрозу перекидання росіян з-під Херсона на Схід

Череватий зауважив, що українські захисники на Півдні не дадуть окупантам можливості перекинути особовий склад з-під Херсона на Схід.

Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на Півдні,

– додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Однак динаміка бойових дій на Сході все ж може змінитися, якщо окупантам вдасться перекинути туди частину сил з Херсонщини.

"Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були розумнішими, дотепнішими та адекватнішими до ситуації", – заявив Череватий.

За його словами, ЗСУ вміли перемогти на полі бою, навіть маючи в більшості випадків менше особового складу і техніки. Це чітко продемонстрували Київська, Харківська і Лиманська операції.

Актуально Росіяни підірвали усі мости через Дніпро на Херсонщині: з'явилися супутникові фото

На Сході є близько 130 тисяч окупантів

Череватий зазначив, що Росія сконцентрувала на Сході близько 130 тисяч солдатів та офіцерів

"У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої", – додав речник.

Раніше він розповідав, що Східний фронт залишається епіцентром найгарячіших бойових дій. Зокрема, на Авдіївському, Бахмутському й навіть Луганському напрямках за добу 10 листопада росіяни штурмували позиції ЗСУ 58 разів. Вогонь української артилерії завадив їхньому успіху, тож оборону загарбники прорвати не змогли

Буде цікаво – один день з передової артилеристів ЗСУ: дивіться відео