Найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал.

До теми Окупанти відступаючи грабують, збитий вертоліт і терор з депортацією: головне з Генштабу

На Сході є близько 130 тисяч окупантів

Череватий зазначив, що Росія сконцентрувала на Сході близько 130 тисяч солдатів та офіцерів

У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої

– додав речник.

Раніше він розповідав, що Східний фронт залишається епіцентром найгарячіших бойових дій. Зокрема, на Авдіївському, Бахмутському й навіть Луганському напрямках за добу 10 листопада росіяни штурмували позиції ЗСУ 58 разів. Вогонь української артилерії завадив їхньому успіху, тож оборону загарбники прорвати не змогли.

"Ворог зазнав втрат. Зокрема, 82 вбитих, 146 поранених", – зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Цікаво ЗСУ давлять ворога на Сході: щодоби втрати окупантів до батальйону

Гуманітарна ситуація – дуже складна

За словами Череватого, гуманітарна ситуація в таких населених пунктах, як-от Соледар, Вугледар, Кліщіївка, Первомайське, Невельське тощо, залишається дуже складною. Росіянам не важливо, куди бити – по військовій чи цивільній інфраструктурі. Водночас головним досягненням ЗСУ тут є те, що ворог зазнає шалених втрат.

"У нього в середньому від 70 до 100 людей убитими й ще більше пораненими. Ворог може втрачати від декількох рот до батальйону за добу на цих напрямках", – додав речник.

Він підсумував, що це дуже великі втрати, як для XXI століття, коли більшість розвинутих країн намагаються вести збройні конфлікти максимально використовуючи техніку, а не людей.

Варто подивитися – один день з передової артилеристів ЗСУ: відео