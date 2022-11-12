Глава держави зауважив, що сьогодні усі українці відчувають піднесення. Він не знає, чи є такі люди, які не бачили відео з херсонцями, які зустрічають наших воїнів.

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Зеленський розповів про ситуацію на Херсонщині

Президент зазначив, що жителі Херсонщини пережили місяці окупації та знущань росіян. Навіть попри місяці розповідей про те, що Росія буде там назавжди, море людей вийшло на вулиці з синьо-жовтими прапорами зустрічати українських захисників.

Люди й не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що буде ще багато таких зустрічей – у тих містах і селах, які поки перебувають в окупації.

"Ми ні про кого не забудемо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов'язково вийдемо на наш державний кордон – на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України", – зауважив глава держави.

За його словами, станом на вечір 12 листопада Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала там стабілізаційні заходи, як і в самому обласному центрі.

"Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися", – зазначив президент.

Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв'язок, постачання води, тепла, електрики. Зеленський наголосив, що росіяни мають всюди однакову мету – максимальне знущання з людей.

"Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український. Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв'язок з містянами, обов'язково перекажіть їм це", – закликав президент.

Він розповів, що в Херсоні працюють десять груп вибухотехніків та поліція, також там є різні підрозділи Сил оборони. На жаль, сьогодні один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі.

"Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі обережними та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите. Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку – це дуже важливо", – додав глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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