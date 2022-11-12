Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про зачистку Херсона та перші дорогі трофеї для ЗСУ.

До теми Блискуча операція та порівняння з розвалом СРСР: як світ реагує на звільнення Херсона

Путін готується до наслідків

Фейгін зазначив, що рішення про вихід з Херсона, звісно, приймав Путін, а не Суровікін чи Шойгу. Очевидно, воно готувалось уже давно, бо ще кілька тижнів тому Суровікін говорив про важкі рішення на Півдні. Путін уже зараз почав готуватись до можливих політичних наслідків:

Він надав більше повноважень Пригожину, аби його армія захищала диктатора.

Він змінив командувача війною в Україні на Суровікіна, бо він, схоже, готовий брати відповідальність.

Тепер зрозуміло, чому затримується зняття Шойгу, бо в черговий раз на нього повісили. Пєсков же сказав, що це міноборони щось вирішило, а президент ні до чого. Тому Путін не буде коментувати,

– зауважив російський правозахисник.

Ватні пабліки "горять"

Він продовжив, що в російських ватних пабліках нині "горить". Там запитують, навіщо було взагалі щось починати, навіщо вмирали російські солдати, якщо в підсумку Росія просто вийшла з Херсона. Та ще й провела там псевдореферендуми, то що, тепер це окупована Україною територія Росії?

"Це шизофренія. Бо 8 місяців тому ви окупували територію України, 40 днів після фейкових референдумів вона стала територією Росії. А тепер ми бачимо справжній референдум, усе місто радіє приходу військ своєї країни", – наголосив Фейгін.

Путіну могли поставити ультиматум

За його словами, Путіну могли поставити ультиматум щодо швидшого закінчення війни, неможливості використання ядерної зброї тощо. Це міг зробити, наприклад, Китай, інакше він також приєднається до санкцій проти Росії. Ще більше російських активів можуть заблокувати.

Бо нині масштаб ще недостатній навіть для репарацій, бо Україні треба до 500 мільярдів доларів. Замість того, щоб пом'якшувати, Путін навпаки посилює знищення української інфраструктури,

– підкреслив російський правозахисник.

Фейгін прокоментував вихід окупантів з Херсона: дивіться відео

Повторні широкі успішні наступи неможливі

Він також сказав, що наново окупувати Херсон Росії не вдасться. Вона може зараз посилити атаки на Бахмут, Вугледар, радіти окупації 2 коровників у Павлівці. Але це вже третя поразка Росії, Росія програла на Півдні після Півночі й Харківщини.

"Тому все, що ми бачимо тепер, винятково для втримання влади, збереження решти окупованих територій і виходу бодай на якийсь переговорний процес з Україною і Вашингтоном. Пом'якшення санкцій, припинення тиску. Ми не відчуваємо всього тиску на Москву, а він набагато більший, ніж видно оку", – підсумував Фейгін.

Звільнення Херсона: останні новини