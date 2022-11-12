Мешканці Херсона, які змогли нарешті без страху виходити на вулиці рідного міста, не стримували свої емоції. Вони оплесками зустріли героїв.

Варте уваги ЗСУ звільнили Херсон, світ вітає Україну: що відбувається у місті

Як вітали військових жителі Херсона

На відео видно, що мешканці з національною символікою увесь час військовим кричали гасла "Слава ЗСУ" та "Слава Україні", а також "Дякуємо".

Підходили українці поспілкуватися та подякувати особисто. Вони підкреслювали, що чекали на ЗСУ та вірили у деокупацію. Натомість Андрій Ковальчук подякував херсонцям за витримку.

Дякую вам усім за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас ми б також, напевне, ще б довго йшли сюди,

– сказав Андрій Ковальчук.

Він також підкреслив, що допомога, підтримка та віра в ЗСУ та Україну дуже допомагає захисникам.

Жителі Херсона з радістю зустрічають визволителів: відео

Деокупація Херсону

Дивіться також – Зеленський розкрив деталі звільнення Херсона: відео