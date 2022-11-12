Мешканці Херсона, які змогли нарешті без страху виходити на вулиці рідного міста, не стримували свої емоції. Вони оплесками зустріли героїв.
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Як вітали військових жителі Херсона
На відео видно, що мешканці з національною символікою увесь час військовим кричали гасла "Слава ЗСУ" та "Слава Україні", а також "Дякуємо".
Підходили українці поспілкуватися та подякувати особисто. Вони підкреслювали, що чекали на ЗСУ та вірили у деокупацію. Натомість Андрій Ковальчук подякував херсонцям за витримку.
Дякую вам усім за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас ми б також, напевне, ще б довго йшли сюди,
– сказав Андрій Ковальчук.
Він також підкреслив, що допомога, підтримка та віра в ЗСУ та Україну дуже допомагає захисникам.
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Деокупація Херсону
- Звільнення міста відбулося вдень 11 листопада. Тоді над будівлею Херсонської ОДА через довгий час після окупації підняли український прапор.
- Коли ж настала темрява, люди не спішили розходитися по домівках. Вони разом зібралися біля багаття, щоб відсвяткувати звільнення міста.
- Разом з ними святкували й інші міста України. Зокрема на вулиці вийшли також мешканці Києва та Одеси.
- На честь такої радісної події Укрпошта анонсувала вихід нових марок і листівок. Уже відомо, що на них буде зображений херсонський кавун. Але не Укрпошта єдина: у цей день на довгоочікувану подію відреагували безліч компаній, які влаштували яскравий флешмоб.
- Відомо, що станом на 12 листопада Україна контролює вже понад 60 населених пунктів Херсонщини. Про це розповів Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
- Натомість у Росії не дуже раді такому "жесту доброї волі". Ба більше, один з ідеологів "рускава міра" Олександр Дугін натякнув, що через це пора вбити Путіна. А пропагандистка країни-агресорки ледь не розплакалася у прямому ефірі.
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