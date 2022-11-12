Жители Херсона, которые смогли наконец-то без страха выходить на улицы родного города, не сдерживали свои эмоции. Они аплодисментами встретили героев.

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На видео видно, что жители с национальной символикой все время военным кричали лозунги "Слава ВСУ" и "Слава Украине", а также "Спасибо".

Подходили украинцы пообщаться и поблагодарить лично. Они подчеркивали, что ждали ВСУ и верили в деоккупацию. Андрей Ковальчук поблагодарил херсонцев за выдержку.

Благодарю вас всех за то, что вы выдержали, за то, что вы сделали здесь непосредственно, потому что без вас мы би также, наверное, еще бы долго шли сюда,

– сказал Андрей Ковальчук.

Он также подчеркнул, что помощь, поддержка и вера в ВСУ и Украину очень помогают защитникам.

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