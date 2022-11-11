О новых марках сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.
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На открытке и марках будет херсонский арбуз
Вполне ожидаемо на новой почтовой марке появится символ Херсонской области – арбуз.
В этом году мы не смогли насладиться херсонскими арбузами. А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонской области, поэтому куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке,
– сообщил Смелянский.
Сообщается, что к марке также выпустят конверт, где украинский солдат вкладывает арбузный ломтик с Херсоном обратно в Украину и открытка "Херсон – это Украина".
Укрпочта анонсировала выход марок и открыток / Фото с телеграм-канала Смелянского
Смелянский подчеркнул, что 11 ноября стартует предзаказ, а саму марку запустят непосредственно в Херсоне уже в декабре. Забронировать заказ можно по этой ссылке.
ВСУ вошли в Херсон
- Украинские военные выбивают оккупантов с правого берега Херсонской области. 11 ноября российское минобороны отчитались, что они полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Маневры якобы завершили к 5 часам утра.
- Оккупанты пешком бежали с правого берега Херсона, за что "вторую армию мира" пристыдили в Офисе Президента Украины. Во время отступления россияне взорвали Антоновский мост.
- Украинские военные уже в центре Херсона: их вышли встречать сотни людей.
- В ГУР МО Украины сообщили, что Херсон официально возвращается под контроль Украины. Сообщается, что в город входят ВСУ. Оккупантов предупредили, что каждый будет уничтожен при попытке сопротивления.
Обратите внимание – Херсон вернулся под контроль Украины: смотрите видео