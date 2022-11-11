Про нові марки повідомив глава Укрпошти Ігор смілянський. За його словами, це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою.

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На листівці та марках буде херсонський кавун

Цілком очікувано на новій поштовій марці з'явиться символ Херсонщини – кавун.

Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами. А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці,

– повідомив Смілянський.

Повідомляється, що до марки також випустять конверт, де український солдат вкладає скибочку кавуна з Херсоном назад в Україну та листівка "Херсон – це Україна".

Укрпошта анонсувала вихід марок і листівок / Фото з телеграму Смілянського

Смілянський підкреслив, що 11 листопада стартує передзамовлення, а саму марку запустять безпосередньо в Херсоні вже у грудні. Забронювати замовлення можна за цим посиланням.

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