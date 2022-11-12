Пропагандистка Скабеева чуть не расплакалась в эфире из-за бегства россиян из Херсона. Она заявила, что теперь нужно "довести спецоперацию до конца и желательно до победного конца".
Интересно нашли применение: портреты российских пропагандистов повесили в туалете в Узбекистане.
Почему оккупанты дали царапину
По словам пропагандистки, россияне сбежали из Херсона, чтобы сохранить личный состав и здоровье армии. Ведь "рассчитывать на новые победы без армии невозможно".
Мы приняли такое решение из-за нехватки вооружения российской армии, в частности боеприпасов,
– сказала Скабеева.
Пропагандистка Скабеева чуть не расплакалась в эфире из-за побега России из Херсона: смотрите видео
Во время своего монолога пропагандистка, вероятно, осознала, что Россию ждет только поражение. Скабеева чуть не заплакала от понимания ничтожности русской армии.
Освобождение Херсона: что нужно знать
- Российские кафиры начали массированный побег с правого на левый берег Херсонщины : они бежали пешком и даже на проворных и надувных лодках.
- Кроме того, захватчики обнародовали видео с уничтоженным Антоновским мостом.
- Уже 11 ноября стало известно, что Херсон находится под контролем ВСУ и туда заходят украинские части.
- Несмотря на отступление из Херсона кафиры оставили после себя много ловушек со взрывчаткой , поэтому местным жителям нужно быть очень осмотрительными.