Пропагандистка Скабеева чуть не расплакалась в эфире из-за бегства россиян из Херсона. Она заявила, что теперь нужно "довести спецоперацию до конца и желательно до победного конца".

Интересно нашли применение: портреты российских пропагандистов повесили в туалете в Узбекистане.

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По словам пропагандистки, россияне сбежали из Херсона, чтобы сохранить личный состав и здоровье армии. Ведь "рассчитывать на новые победы без армии невозможно".

Мы приняли такое решение из-за нехватки вооружения российской армии, в частности боеприпасов,

– сказала Скабеева.

Пропагандистка Скабеева чуть не расплакалась в эфире из-за побега России из Херсона: смотрите видео

Во время своего монолога пропагандистка, вероятно, осознала, что Россию ждет только поражение. Скабеева чуть не заплакала от понимания ничтожности русской армии.

Освобождение Херсона: что нужно знать

Российские кафиры начали массированный побег с правого на левый берег Херсонщины : они бежали пешком и даже на проворных и надувных лодках.

Кроме того, захватчики обнародовали видео с уничтоженным Антоновским мостом.

Уже 11 ноября стало известно, что Херсон находится под контролем ВСУ и туда заходят украинские части.

Несмотря на отступление из Херсона кафиры оставили после себя много ловушек со взрывчаткой , поэтому местным жителям нужно быть очень осмотрительными.

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