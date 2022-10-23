Кремлевская пропаганда уже не заикается о победах на фронте, а даже наоборот – готовит российских граждан к поражениям, которые скоро постигнут "вторую армию мира". Условным Скабеевым, Симоньянам и Соловьевым сейчас точно "не позавидуешь" – их работа связана с копанием в д*рьме.

Читайте также Мировые санкции для всех российских пропагандистов: Зеленский анонсировал новые ограничения

Как в Узбекистане "уважают" россиян

Очевидно, в Узбекистане поняли, что место российских журналистов точно не в телевизионной студии, а у унитазов. В одном из общественных заведений государства в уборной повесили портреты пропагандистов.

Видео, на котором видны портреты главных кремлевских рупоров возле унитазов, разместил в своем инстаграмме блогер Ян Топлес. На ролике слышно, что ему тяжело сдержать положительные эмоции при осмотре узбекских туалетов.

Портреты российских пропагандистов у туалетов: смотрите видео из историй Яна Топлеса

Это едва ли не единственный туалет в мире, в который действительно хочется возвращаться, чтобы полюбоваться соседством сливного бачка Скабеевой с ее ближайшим родственником – унитазом.

Почему Ольга Скабеева – сливной бачок В 2019 году, когда украинский политик давал комментарий журналистам в ПАСЕ, к нему захотела подойти Скабеева. Пропагандистка пыталась что-то несуразное спросить у дипломата, однако ей быстро дали понять, что работу сливного бачка "журналистки", которым у нормальных людей есть рот, никто слушать не будет.

Полное видео этого инцидента можно просмотреть В 2019 году, когда украинский политик давал комментарий журналистам в ПАСЕ, к нему захотела подойти Скабеева. Пропагандистка пыталась что-то несуразное спросить у дипломата, однако ей быстро дали понять, что работу сливного бачка "журналистки", которым у нормальных людей есть рот, никто слушать не будет.Полное видео этого инцидента можно просмотреть по ссылке

Портреты пропагандистов в женском туалете: смотрите видео с инстаграммы Яна Топлеса

Напомним , ни в коем случае нельзя верить российским журналистам, ведь они постоянно запускают фейки. Скажем, недавно на российских помойках появилась информация о том, что в Киеве срочно закрылось посольство Сербии .

На самом же деле посольство этой страны эвакуировали в Сербию еще в начале полномасштабного наступления. Оно продолжает функционировать, но за пределами Украины.

Достойно внимания – журналистка 24 канала унизила Скабееву: смотрите видео