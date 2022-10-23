Кремлівська пропаганда уже не заїкається про перемоги на фронті, а навіть навпаки – готує російських громадян до поразок, що скоро спіткають "другу армію світу". Умовним Скабєєвим, Сімоньянам та Соловйом зараз точно "не позаздриш" – їхня робота пов'язана з копирсанням у л*йні.

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Як в Узбекистані "шанують" росіян

Вочевидь, в Узбекистані зрозуміли, що місце російських "журналістів" точно не в телевізійній студії, а біля унітазів. В одному з громадських закладів держави у вбиральні повісили портрети пропагандистів.

Відео, на якому видно портрети найголовніших кремлівських рупорів біля унітазів, розмістив у своєму інстаграмі блогер Ян Топлес. На ролику чути, що йому важко стримати позитивні емоції під час огляду узбецьких туалетів.

Портрети російських пропагандистів біля туалетів: дивіться відео з історій Яна Топлеса

Це чи не єдиний туалет у світі, у який справді хочеться повертатися, щоб помилуватися сусідством зливного бачка Скабєєвої з її найближчим родичем – унітазом.

Чому Ольга Скабєєва – зливний бачок У 2019 році під час того, як український політик давав коментар журналістам у ПАРЄ, до нього захотіла підійти Скабєєва. Пропагандистка намагалася щось недолуге спитати в дипломата, однак їй швидко дали зрозуміти, що роботу зливного бачка "журналістки", яким у нормальних людей є рот, ніхто слухати не буде.

Повне відео цього інциденту можна переглянути У 2019 році під час того, як український політик давав коментар журналістам у ПАРЄ, до нього захотіла підійти Скабєєва. Пропагандистка намагалася щось недолуге спитати в дипломата, однак їй швидко дали зрозуміти, що роботу зливного бачка "журналістки", яким у нормальних людей є рот, ніхто слухати не буде.Повне відео цього інциденту можна переглянути за посиланням

Портрети пропагандистів у жіночому туалеті: дивіться відео з інстаграму Яна Топлеса

Нагадаємо, у жодному разі не можна вірити російським журналістам, адже вони постійно запускають фейки. Скажімо, нещодавно на російських помийках зявилась інформація про те, що у Києві терміново закрилось посольство Сербії.

Насправді ж посольство цієї країни евакуювали в Сербію ще на початку повномасштабного наступу. Воно продовжує функціонувати, однак за межами України.

Варте уваги – журналістка 24 каналу принизила Скабєєву: дивіться відео