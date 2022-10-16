Росія 16 жовтня запустила фейк про "термінове закриття" посольства Сербії у Києві. Попри часткову лояльність до кремлівського режиму, Сербія підтримує Україну та раптово не вирішувала висилати послів з території нашої держави.
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Насправді серби виїхали з України ще в березні
Можливо, російська пропаганда зумисне не хотіла поширювати неправдиву інформацію. Існує мала ймовірність, що загарбники тільки зараз дізналися березневу новину про евакуацію працівників сербського посольства з Києва. Через повномасштабний наступ Сербія, як і ряд інших країн, вивезла своїх дипломатів зі столиці України.
Співробітники посольства Сербії виїхали з України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда,
зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.
В міністерстві закордонних справ Сербії також сказали, що евакуювали своїх послів ще на початку весни. Вкиди про те, що країна раптово вирішила закликати своїх громадян виїжджати з нашої держави, є неправдивою.
Будівля посольства Сербії в Україні / Фото з Вікіпедії
Останні нісенітниці російських та білоруських "журналістів"
Ручні медіа президента Білорусі Лукашенка упродовж останнього часу брешуть про те, що Європа цієї зими замерзне, бо відмовилася співпрацювати з Росією в постачанні енергоносіїв. Також вони заявляють, що знищення "Північних потоків" – справа рук чи то США, чи то Великої Британії.
Це неправда, бо підземні газові сховища європейських країн повністю заповнені – держава ЄС не бракує палива. А газопроводи ніхто не знищував – їх просто підірвали.
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Окрім того, у Росії заявили, що нібито знайшли причетних до підриву Кримського мосту. За словами ворогів, це сталося через фуру, яка була набита вибухівкою, а "організували" все українські спецслужби. Це також не правда.
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