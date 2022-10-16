Росія 16 жовтня запустила фейк про "термінове закриття" посольства Сербії у Києві. Попри часткову лояльність до кремлівського режиму, Сербія підтримує Україну та раптово не вирішувала висилати послів з території нашої держави.

Читайте також Критика російської влади Скабєєвою чи Соловйовим: чому це не заважає Путіну

Насправді серби виїхали з України ще в березні

Можливо, російська пропаганда зумисне не хотіла поширювати неправдиву інформацію. Існує мала ймовірність, що загарбники тільки зараз дізналися березневу новину про евакуацію працівників сербського посольства з Києва. Через повномасштабний наступ Сербія, як і ряд інших країн, вивезла своїх дипломатів зі столиці України.

Співробітники посольства Сербії виїхали з України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда,

зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

В міністерстві закордонних справ Сербії також сказали, що евакуювали своїх послів ще на початку весни. Вкиди про те, що країна раптово вирішила закликати своїх громадян виїжджати з нашої держави, є неправдивою.



Будівля посольства Сербії в Україні / Фото з Вікіпедії

Зверніть увагу! В умовах інформаційної війни важливо дбати про інформаційну гігієну. Будьте обережні та довіряйте лише офіційним або перевіреним джерелам.

Останні нісенітниці російських та білоруських "журналістів"

Ручні медіа президента Білорусі Лукашенка упродовж останнього часу брешуть про те, що Європа цієї зими замерзне, бо відмовилася співпрацювати з Росією в постачанні енергоносіїв. Також вони заявляють, що знищення "Північних потоків" – справа рук чи то США, чи то Великої Британії.

Це неправда, бо підземні газові сховища європейських країн повністю заповнені – держава ЄС не бракує палива. А газопроводи ніхто не знищував – їх просто підірвали.

Читайте також Тарас Цимбалюк жорстко прокоментував скандал з Собчак у Грузії і назвав її "підстилкою Путіна"

Окрім того, у Росії заявили, що нібито знайшли причетних до підриву Кримського мосту. За словами ворогів, це сталося через фуру, яка була набита вибухівкою, а "організували" все українські спецслужби. Це також не правда.

Варте уваги – зима буде пекельною для Путіна та його солдатів: дивіться відео