Пропагандистка Скабєєва ледь не розплакалася в ефірі через втечу росіян з Херсона. Вона заявила, що тепер потрібно "довести спецоперацію до кінця, і бажано до переможного кінця".
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Чому окупанти дали дряпака
За словами пропагандистки, росіяни втекли з Херсона, аби зберегти особовий склад і здоров'я армії. Адже "розраховувати на нові перемоги без армії неможливо".
Ми прийняли таке рішення через нестачу озброєння російської армії, зокрема боєприпасів,
– сказала Скабєєва.
Пропагандистка Скабєєва ледь не розплакалася в ефірі через втечу Росії з Херсона: дивіться відео
Під час свого монологу пропагандистка, мабуть, усвідомила, що Росію чекає лише поразка. Скабєєва ледь не заплакала від розуміння нікчемності російської армії.
Звільнення Херсона: що потрібно знати
- Російські окупанти почали масовану втечу з правого на лівий берег Херсонщини: вони втікали пішки і навіть на моторних та надувних човнах.
- Крім того, загарбники оприлюднили відео зі знищеним Антонівським мостом.
- Вже 11 листопада стало відомо, що сам Херсон перебуває під контролем ЗСУ і туди заходять українські частини.
- Попри відступ із Херсона окупанти залишили по собі багато пасток із вибухівкою, тому місцевим мешканцям треба бути дуже обачними.