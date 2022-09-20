Скабєєва традиційно виходить в ефір, аби вкотре пробити дно. Цього разу кремлівська пропагандистка видала заяву, що "людям потрібна правда". Від скабєєвої, яка не говорить нічого іншого, окрім фейків, чути таке – смішно. Заяви пропагандистки поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Під час чергового фарсу скабєєва заявила, що зброя в американців – "нормальна", а НАТО – сильне. Ба більше, пропагандистка навіть визнала: HIMARS становить загрозу для російських окупантів.

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Скабєєва видала низькопробну брехню про королеву Єлизавету II

Королеву Єлизавету II поховали 19 вересня у Лондоні. Смерть її величності стала величезною втратою для усього світу. Доки люди оплакують королеву й згадують прекрасні моменти з нею, скабєєва й тут не змогла обійтися без брехні. На каналі "россия 1" показали кадри, як "королева Єлизавета II" нібито "годує поневолених дітей Африки та кидає їжу на землю". Водночас сюжет, який показала кремлівська пропагандистка, зняли у 1899 році – за 27 років до народження королеви Єлизавети II.

Насправді на опублікованих кадрах зображені мати та дочка генерал-губернатора Поля Думера, які кидають у натовп дітей-аннамітів монети.

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