Херсонщина – це Україна. Тож коли ЗСУ прогнали російських терористів, місцеві жителі почали повертати все, як було.

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Жителі перефарбовують стелли

Після звільнення жителі Берислава та Херсона швидко організувалися та почали перефарбовувати стелли на в'їзді до міст у синьо-жовті кольори. Зокрема у Бериславі прикрашати стеллу вже завершини. Переконані, що у Херсоні результат ми побачимо вже наступного дня.

Що відомо про звільнення Херсона та Берислава

11 листопада ЗСУ увійшли до Берислава, Херсона та в ряд інших населених пунктів правобережжя Херсонщини.

Українці радо зустрічали захисників з обіймами та квітами. Вони дякували українським воїнам за звільнення.

Станом на вечір 12 листопада ЗСУ контролюють понад 60 населених пунктів Херсонщини. Зараз тривають стабілізаційні заходи, а вибухотехніки розміновують території.

Окупанти залишили за собою багато мін, розтяжок та боєприпасів. Лише за добу вилучено близько 2 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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