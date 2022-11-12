Херсонщина – это Украина. Когда ВСУ прогнали российских террористов, местные жители начали возвращать все, как было.
К теме Так будет и с Геническом и Мелитополем, – Зеленский поделился актуальными новостями с Юга
Жители перекрашивают стеллы
После освобождения жители Берислава и Херсона быстро организовались и начали перекрашивать стеллы на въезде в города в сине-желтый цвет. В частности, в Бериславе украшать стеллу уже завершения. Уверены, что в Херсоне результат мы увидим уже на следующий день.
Что известно об освобождении Херсона и Берислава
- 11 ноября ВСУ вошли в Берислав, Херсон и в ряд других населенных пунктов правобережья Херсонщины.
- Украинцы радостно встречали защитников с объятиями и цветами. Они благодарили украинских воинов за освобождение.
- На вечер 12 ноября ВСУ контролируют более 60 населенных пунктов Херсонщины. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, а взрывотехники разминируют территории.
- Оккупанты оставили за собой много мин, растяжек и боеприпасов. Только за сутки изъято около 2 тысяч взрывоопасных предметов.
К теме – ВСУ не остановятся на освобождении Херсона: смотрите видео