По состоянию на вечер 12 ноября Силы обороны установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, а полиция начала там стабилизационные мероприятия. Об этом во время обращения рассказал Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Что сейчас происходит в Херсонской области

В Херсоне и вообще по области на освобожденных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия и работают взрывотехники. Уже изъято почти 2 тысячи взрывоопасных предметов – мин, растяжек и боеприпасов, которые не разорвались.

Зеленский рассказал, что оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру: связь, поставку воды, тепла, электричества

У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский. Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы. Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно перескажите им это,

– сказал президент.

В Херсоне работают десять групп взрывотехников, полиция, есть разные подразделения сил обороны. Сегодня один из саперов получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому президент в очередной раз попросил херсонцев быть осторожными и сообщать сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденных территориях.

Украина деоккупирует остальные территории

Также президент поблагодарил украинских воинов. Он отметил, что успех на Юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Также он пообещал, что Украина отвоюет другие свои территории.

Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно – увидим, как там в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения,

– сказал президент.

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