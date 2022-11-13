Как пишут аналитики американского Института изучения войны, уход России из Херсона разжигает идеологический раскол между поддерживающими войну деятелями и президентом Владимиром Путиным.

Важно Перед Путиным могли поставить ультиматум, – Фейгин прокомментировал выходоккупантов из Херсона

Такие действия оккупантов подрывают доверие к преданности Путина и его способности выполнить свои военные обещания.

Как критикуют Путина его поклонники

К примеру, выступающий за войну российский идеолог "русского мира" Александр Дугин открыто критикует Путина за то, что тот не смог поддержать российскую идеологию, сдав город Херсон. Дугин сказал, что эта российская идеология определяет ответственность России по защите "российских городов", таких как Херсон, Белгород, Курск, Донецк и Симферополь.

Дугин также умалил роль советников Путина в неспособности защитить "русский мир" и отметил, что командующий российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение о выходе из Херсона.

Он также обвинил администрацию президента в отстаивании "фейковой" идеологии из-за страха передать "российской идее". Дугин также упомянул о применении тактического ядерного оружия, которое, как он туманно назвал "концом", отметил, что поздние изменения российской военной кампании не дали никакого эффекта для изменения течения войны.

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Националистические пропагандисты Путина, такие как Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования полной преданности их целям в Украине. А Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после капитуляции Россией Херсона.

Путину труднее успокоить часть высокоидеологизированных провоенных электоратов из-за неспособности его военных достичь его максималистских целей свержения украинского правительства и захвата всей Украины,

– добавили аналитики ISW.

Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, и громкая и необдуманная атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов. А мобилизация и большие потери оккупантов, вероятно, будут продолжать огорчать членов российского общества.

Что известно об освобождении Херсона

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные встретили украинских защитников с цветами, объятиями и украинскими флагами.

Убегающие из города оккупанты разрушили за собой всю инфраструктуру и оставили много мин и растяжек. Сейчас украинские воины проводят в городе зачистку, проходят стабилизационные мероприятия и разминирование территории.

12 ноября командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук посетил Херсон. Жители Херсона, которые смогли наконец-то без страха выходить на улицы родного города, не сдерживали свои эмоции. Они аплодисментами встретили героев.

В Херсон после освобождения из-под оккупации возвращается жизнь. Туда уже прибыла военная администрация, правоохранители и сотрудники СБУ.

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Путину труднее успокоить часть высокоидеологизированных провоенных электоратов из-за неспособности его военных достичь его максималистских целей свержения украинского правительства и захвата всей Украины, как ранее оценивало ISW.[2]