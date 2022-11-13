В эфире телемарафона глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему Россия в последнее время просит о переговорах с Украиной. Об этом сообщает 24 канал.

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Почему страна-агрессорка заговорила о переговорах

Сейчас Россия сейчас снова поднимает вопрос о переговорах. Арахамия тоже придерживается мнения, что это потому, что стране-агрессорке нужно время для "перезарядки". Сейчас у оккупантов есть проблемы с оружием и боеприпасами.

Им просто нужно время, чтобы усилить свои позиции. С нашей стороны не будем давать им такого времени, нам это не полезно. Им это полезнее, чем нам.

– сказал Арахамия.

Когда переговоры Украины с Россией могут состояться

Арахамия считает, что во второй половине 2023 года может появиться возможность возобновления переговоров Украины и России. Тогда в России и США начнутся президентские гонки. То есть, обе страны будут пытаться демонстрировать больше на политическом уровне.

Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте что-то демонстрировать своему народу,

– считает Арахамия.

При этом в своем телеграмм-канале Арахамия добавил, что хотя электоральные циклы в этих странах очень важны, наша страна своей позиции не изменит. Он напомнил, что Владимир Зеленский ясно озвучил условия, при которых можно вести переговоры с Россией. Среди них – восстановление территориальной целостности, возмещение нанесенного ущерба, наказание всех военных преступников и действенные гарантии, что это не повторится.

Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены... До освобождения Херсона было много разговоров о переговорах. Имелись даже некоторые скептические публикации в западных СМИ. Уверен, что после успехов на Юге они уже не актуальны,

– добавил политик.

Переговоры Украины с Россией сейчас невозможны

Еще в начале полномасштабного вторжения Владимир Зеленский предупредил, что если Россия объявит аннексию оккупированных украинских территорий, то Украина выйдет из переговорного процесса с агрессором.

После псевдореферендума с последующим объявлением аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

После этого президент неоднократно повторял, что Украина не отказывается от диалога, но с нынешним руководством России он невозможен, поскольку Кремль не хочет диалога – он угрожает и ставит ультиматумы.

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