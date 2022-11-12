Президент Владимир Зеленский готов провести переговоры с Россией, если страна-агрессор признает свою вину и восстановит справедливость. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CNN.

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Россия не хочет заканчивать войну

По мнению Владимира Зеленского, Россия пока не хочет заканчивать войну в Украине, хотя от нее устали все, кроме Кремля и Владимира Путина. Однако очевидно, что сейчас руководству России нужна пауза. Политики начали ощущать исход действия санкций и недовольства общества, которого российская верхушка очень боится.

Когда Россия захочет мира, мы это с вами точно увидим,

– сказал президент.

По его словам, он пока слышал со стороны России только ультиматумы, на которые Украина не согласна. Он заметил, что нельзя желать мира просто на словах, этого мало. Остановить войну, выйти из территории, прекратить убивать людей, возместить ущерб – слов мало.

Возможны ли переговоры Украины с Россией

Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля получал от президента России только нелепые предложения по окончании войны. Кремль задает вопрос исключительно в ультимативной форме.

Зеленский подчеркнул, что не будет говорить с Путиным, если он проведет "референдумы" и признает все те искусственные власти, которые они считают законными. Глава государства сказал, что если они это сделают, то не уважают ни наших людей, ни суверенитет, ни наши права и свободы.

Мы готовы говорить с Россией, но уже с другой Россией, которая реально готова к миру, готова признать, что они оккупанты, и готова возместить потери нашим людям.

– рассказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае компенсации вопрос состоит не только в деньгах: Россия должна вернуть украинцам землю, права, свободы и восстановить справедливость. Пока что президент не получал таких предложений ни от Путина, ни от других представителей российских властей.

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