В интервью для CNN президент Украины рассказал о стойкости украинцев, деоккупации Херсона и бегстве россиян. Отступление оккупантов произошло через несколько дней после того, как Сергей Шойгу объявил о выводе российской армии из Херсона.

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Зеленский не ожидал, что оккупанты будут убегать

По словам главы государства, он и вся военная Ставка не ожидали, что оккупанты будут убегать из Херсона. Зеленский заметил, что россияне хорошо там закрепились и у них была сильная оборона.

Президент предположил, что это было лишь затягивание большей части украинских войск в Херсонское направление.

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