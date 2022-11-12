В интервью для CNN президент Украины рассказал о стойкости украинцев, деоккупации Херсона и бегстве россиян. Отступление оккупантов произошло через несколько дней после того, как Сергей Шойгу объявил о выводе российской армии из Херсона.

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Зеленский не ожидал, что оккупанты будут убегать

По словам главы государства, он и вся военная Ставка не ожидали, что оккупанты будут убегать из Херсона. Зеленский заметил, что россияне хорошо там закрепились и у них была сильная оборона.

Президент предположил, что это было лишь затягивание большей части украинских войск в Херсонское направление.

Зеленский прокомментировал бегство россиян из Херсона: смотрите видео

Заметим! В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к этому россияне начали готовиться раньше 11 ноября. По всей вероятности, процесс вывода начался еще 22 октября, когда установленные Россией лица в Херсоне призвали гражданских покинуть город. Также добавили, что существует реалистичная вероятность того, что российская военная техника и военные в гражданской одежде были эвакуированы вместе с заявленными 80 000 эвакуированных лиц в последние недели.

Освобождение Херсона: основные моменты

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.



А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра .

Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян . На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение .

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