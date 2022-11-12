В интервью для CNN президент Украины рассказал о стойкости украинцев, деоккупации Херсона и бегстве россиян. Отступление оккупантов произошло через несколько дней после того, как Сергей Шойгу объявил о выводе российской армии из Херсона.
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Зеленский не ожидал, что оккупанты будут убегать
По словам главы государства, он и вся военная Ставка не ожидали, что оккупанты будут убегать из Херсона. Зеленский заметил, что россияне хорошо там закрепились и у них была сильная оборона.
Президент предположил, что это было лишь затягивание большей части украинских войск в Херсонское направление.
Зеленский прокомментировал бегство россиян из Херсона: смотрите видео
Освобождение Херсона: основные моменты
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
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- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра .
- Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян . На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение .
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