В інтерв'ю для CNN президент України розповів про стійкість українців, деокупацію Херсона та втечу росіян. Відступ окупантів відбувся через декілька днів після того, як Сєргєй Шойгу оголосив про виведення російської армії з Херсону.

До теми ЗСУ звільнили Херсон, світ вітає Україну: що відбувається у місті

Зеленський не очікував, що окупанти тікатимуть

За словами глави держави, він та вся військова Ставка не очікували, що окупанти втікатимуть з Херсона. Зеленський зауважив, що росіяни добре там закріпилися і у них була сильна оборона.

Це було лиш затягування більшої частини українських військ до Херсонського напрямку,
– сказав глава держави.

Звільнення Херсона: основні моменти

Варте уваги – історичні кадри великого наступу ЗСУ на Півдні: дивіться відео