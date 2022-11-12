В інтерв'ю для CNN президент України розповів про стійкість українців, деокупацію Херсона та втечу росіян. Відступ окупантів відбувся через декілька днів після того, як Сєргєй Шойгу оголосив про виведення російської армії з Херсону.
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Зеленський не очікував, що окупанти тікатимуть
За словами глави держави, він та вся військова Ставка не очікували, що окупанти втікатимуть з Херсона. Зеленський зауважив, що росіяни добре там закріпилися і у них була сильна оборона.
Це було лиш затягування більшої частини українських військ до Херсонського напрямку,
– сказав глава держави.
Звільнення Херсона: основні моменти
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
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