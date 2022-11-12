Президент Володимир Зеленський готовий провести переговори з Росією, якщо країна-агресор визнає свою провину та відновить справедливість. Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.
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Росія не хоче закінчувати війну
На думку Володимира Зеленського, Росія поки що не хоче закінчувати війну в Україні, хоча від неї втомилися всі, окрім Кремля та Владіміра Путіна. Однак очевидно, що зараз керівництву Росії потрібна пауза. Політики почали відчувати результат дії санкцій і невдоволення суспільства, якого російська верхівка дуже боїться.
Коли Росія захоче миру, ми це з вами точно побачимо,
– сказав президент.
За його словами, він поки що чув з боку Росії тільки ультиматуми, на які Україна не згодна. Він зауважив, що не можна бажати миру просто на словах, цього мало. Зупинити війну, вийти з території, припинити вбивати людей, відшкодувати збитки – слів мало.
Чи можливі переговори України з Росією
Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого отримував від президента Росії лише безглузді пропозиції щодо закінчення війни. Кремль ставить питання виключно в ультимативній формі.
Зеленський наголосив, що не говоритиме з Путіним, якщо він проведе "референдуми" та визнає всі ті штучні влади, які вони вважають, законними. Глава держави сказав, що якщо вони це зроблять, то не поважають ні наших людей, ні наш суверенітет, ні наші права та свободи.
Ми готові говорити з Росією, але вже з іншою Росією, яка реально готова до миру, готова визнати, що вони окупанти, і готова відшкодувати втрати нашим людям,
– розповів президент.
Володимир Зеленський наголосив, що в разі компенсації питання полягає не лише в грошах: Росія має повернути українцям землю, права, свободи й відновити справедливість. Поки що президент не отримував таких пропозицій ні від Путіна, ні від інших представників російської влади.
ЗСУ деокупували Херсон: що потрібно знати
- Російські окупанти почали масовану втечу з правого на лівий берег Херсонщини: вони втікали пішки і навіть на моторних та надувних човнах.
- Крім того, загарбники оприлюднили відео зі знищеним Антонівським мостом. Також загарбники підірвали 7 важливих мостів. Ймовірно, вони сподівались, що це зменшить натиск ЗСУ.
- Вже 11 листопада стало відомо, що сам Херсон перебуває під контролем ЗСУ і туди заходять українські частини.
- Попри відступ із Херсона окупанти залишили по собі багато пасток із вибухівкою, тому місцевим мешканцям треба бути дуже обачними.
- На другий день після звільнення жителі продовжують радо вітати наших захисників у місті. Зокрема, херсонці взяли з собою синьо-жовті прапори.
- 12 листопада один із іноземних представників ЗМІ потрапив у місто та показав, що там відбувається. Кореспондент SkyNews Алекс Россі опублікував щемливі відео з околиць та центра Херсона. На кадрах натовп людей з синьо-жовтими стягами радіють і плачуть.