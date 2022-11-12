Президент Володимир Зеленський готовий провести переговори з Росією, якщо країна-агресор визнає свою провину та відновить справедливість. Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

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Росія не хоче закінчувати війну

На думку Володимира Зеленського, Росія поки що не хоче закінчувати війну в Україні, хоча від неї втомилися всі, окрім Кремля та Владіміра Путіна. Однак очевидно, що зараз керівництву Росії потрібна пауза. Політики почали відчувати результат дії санкцій і невдоволення суспільства, якого російська верхівка дуже боїться.

Коли Росія захоче миру, ми це з вами точно побачимо,

– сказав президент.

За його словами, він поки що чув з боку Росії тільки ультиматуми, на які Україна не згодна. Він зауважив, що не можна бажати миру просто на словах, цього мало. Зупинити війну, вийти з території, припинити вбивати людей, відшкодувати збитки – слів мало.

Чи можливі переговори України з Росією

Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого отримував від президента Росії лише безглузді пропозиції щодо закінчення війни. Кремль ставить питання виключно в ультимативній формі.

Зеленський наголосив, що не говоритиме з Путіним, якщо він проведе "референдуми" та визнає всі ті штучні влади, які вони вважають, законними. Глава держави сказав, що якщо вони це зроблять, то не поважають ні наших людей, ні наш суверенітет, ні наші права та свободи.

Ми готові говорити з Росією, але вже з іншою Росією, яка реально готова до миру, готова визнати, що вони окупанти, і готова відшкодувати втрати нашим людям,

– розповів президент.

Володимир Зеленський наголосив, що в разі компенсації питання полягає не лише в грошах: Росія має повернути українцям землю, права, свободи й відновити справедливість. Поки що президент не отримував таких пропозицій ні від Путіна, ні від інших представників російської влади.

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