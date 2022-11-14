Відповідну інформацію 13 листопада повідомили у Генштабі ЗСУ. Вони не назвали імена журналістів чи назв ЗМІ, проте, за даними "Детектора медіа", мовиться як про іноземні, так і про українські видання.

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Що відомо про інцидент

В Генштабі ЗСУ пояснили, що деякі представники ЗМІ:

проігнорували заборони та застереження;

без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків з громадськістю військових частин працювали в Херсоні;

це було ще до завершення стабілізаційних заходів.

За даними Міноборони України, такі дії порушили вимоги наказу Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 3 березня 2022 року. Згідно з ним є правила роботи представника ЗМІ в районі ведення бойових дій. Тобто, окрім іншого, він повинен:

переміщуватись у районі ведення бойових дій виключно у терміни та за маршрутом, визначеними та погодженими в установленому порядку з відповідними керівниками, командирами, керівником пресслужби військової частини у зоні її відповідальності;

перед здійсненням переміщення до району бойових дій, електронною поштою чи по телефону повідомити керівника пресслужби про термін відрядження, маршрут, яким будуть рухатись, мету редакційного завдання;

перебуваючи в районі бойових дій, носити чи розміщувати знаки чи позначки представників ЗМІ та транспортних засобів видання на видному місці, за винятком ситуацій, коли це може призвести до виникнення загрози життю та здоров'ю працівників ЗМІ.

Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Кого позбавили акредитації

За даними джерел видання, акредитацію забрали в щонайменше шістьох журналістів знімальних груп. Серед них, за даними преси:

CNN;

та SkyNews.

Також у звільненому Херсоні працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske, з міста також було включення на канал "Рада".

У той же день речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила про плани позбавити акредитації журналістів знімальних груп Sky News та CNN, а також італійського видання, проте щодо останнього чекала на додаткову інформацію.

Наталія Гуменюк також пригадала, що у місті тривають стабілізаційні заходи. Проте додала, що з 14 листопада журналістам вже планували надати частковий доступ.

Наступними днями теж частковий. Все розплановано. Але всі хочуть потрапити туди одночасно,

– сказала речниця.

Вона також відповіла на питання, чи вважає правильним позбавити акредитації людей, які всьому світу розповіли про звільнення Херсона.

"Ми не позбавляємо акредитації людей за те, що вони про це розповіли. Ми говоримо про встановлений порядок, який є, і який має виконуватися, як у будь-якій правовій державі. Вони, отримуючи акредитацію, всі підписували зобов’язання виконувати наказ №73", – сказала Гуменюк.

На це рішення вже відреагували журналісти та громадськість. Зокрема, голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик виступила проти нього та зауважила: "Сподіваюся, вони виправлять цю помилку. Війну з медіа неможливо виграти".

Що відомо про роботу журналістів у час війни

У березні Валерій Залужний підписав наказ про організацію взаємодії між ЗСУ, іншими складовими сил оборони та представниками ЗМІ на час дії воєнного стану.

Згідно з ним, є алгоритм роботи з журналістами. Окрім того, окремим додатком є правила роботи представника ЗМІ в районі бойових дій. Зокрема, журналіст не має права поширювати дані, що становлять державну таємницю, службову інформацію або ту, яка може поінформувати Росію.

Також є заборона на показ певних кадрів, зокрема наслідків обстрілів. Це необхідно, щоб не допомагати ворогу скоригувати вогонь. Та у квітні журналістам дозволили показувати наслідки атак росіян через 12 годин після інциденту.

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