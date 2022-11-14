Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Ситуация на Кинбурнской косе, безумные потери врага на Юге: хронология 264 дня войны

Там сообщили, что враг пытается наступать на:

  • Бахмутском,
  • Авдеевском,
  • Новопавловском направлениях.

С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне,
– заявили в Генштабе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;
  • Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.