Будемо ще більше цінувати Україну, – мешканка Херсона

У Херсоні тривалий час не було зв'язку, як тільки він з'явився, жінка одразу подзвонила сину. Вона хотіла особисто повідомити йому радісну новину.

Цікаво Ще не пробував кавун, а дуже хочеться, – Зеленський жартівливо прокоментував візит до Херсона

Ми дуже раді, що ми вільні, що нас звільнили. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми дуже раді. Ми пережили страшне, але тепер ми будемо ще більше цінувати нашу Україну,
– сказала жінка.

На відео помітно, що жінка була дуже щаслива, а на деяких словах ледь стримувала сльози. Вона подякувала Збройним Силам України за звільнення рідного міста від жахливої російської окупації.

Мешканка Херсона дзвонить сину, щоб сказати, що Херсон звільнили: відео

Як люди зустрічали ЗСУ на Херсонщині

До теми – Зеленський прокоментував візит до Херсона: відео