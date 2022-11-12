Щемливі кадри зустрічі опублікував Юрій Соболевский – заступник голови Херсонської облради. Відео розчулило українців й зібрало багато "сердечок".

Зауважте Навіщо зволікати: у Херсоні та Бериславі вже перефарбовують стелли у синьо-жовтий

На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся,

– мовиться у повідомленні.

Зустріч бабусі й онука: дивіться відео

Бабуся веде список ліквідованих окупантів

Також мережу підкорило відео, на якому бабуся рахує втрати окупантів. Літня жінка щодня стежить за даними від Генштабу ЗСУ про кількість ліквідованих окупантів. Нові втрати бабуся фіксує на листочку.

Відео підрахунку російських "двохсотих" онучка бабусі зняла на відео й опублікувала у мережі. Українці залишили багато теплих слів.

Згодом на відео відреагували у Міноборони України. Там наголосили, що статистику втрат ворога Україна перевіряє ретельно й точно – без права на помилку. Бо підрахунок ведуть у кожній оселі.

Український народ – незламний, і щодня продовжує це яскраво демонструвати.

Актуально – звернення Зеленського до українців: дивіться відео